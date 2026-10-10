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Wienerberger AG

简介
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Wienerberger Group 是一家顶尖的智能建筑材料解决方案供应商，材料可用于建筑外壳结构以及新型基础设施。

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总部

Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
奥地利
+431601920
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office@wienerberger.com
http://www.wienerberger.com
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