Kraus & Naimer Produktion GmbH
O firmě
Společnost Kraus & Naimer již mnoho let udává tón v oblasti elektrotechniky a rozváděčové techniky. Vysoký stupeň vertikální integrace, lehké provedení produktů, mnohaleté know-how, celosvětové certifikace a flexibilní řešení díky unikátnímu modulárnímu systému činí společnost Kraus & Naimer v daném odvětví prvním ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Rakousko
1180 Wien
Rakousko