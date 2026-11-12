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Kraus & Naimer Produktion GmbH

O firmě
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Společnost Kraus & Naimer již mnoho let udává tón v oblasti elektrotechniky a rozváděčové techniky. Vysoký stupeň vertikální integrace, lehké provedení produktů, mnohaleté know-how, celosvětové certifikace a flexibilní řešení díky unikátnímu modulárnímu systému činí společnost Kraus & Naimer v daném odvětví prvním ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Kraus & Naimer Produktion GmbH
Schumanngasse 39
1180 Wien
Rakousko
+431404 06
salesknw@krausnaimer.com
http://www.krausnaimer.com
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