PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
O firmě
PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradiční rakouská rodinná firma a přední dodavatel zařízení pro průmysl likvidace odpadů a recyklace druhotných surovin. Jakožto výrobce lisovacích kontejnerů, šroubových kompresorů, vážících a etiketovacích systémů atd. nabízí podnik svým zákazníkům trvale udržitelná produktová řešení ...
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Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakousko
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakousko