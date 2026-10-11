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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

O firmě
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PÖTTINGER Entsorgungstechnik je tradiční rakouská rodinná firma a přední dodavatel zařízení pro průmysl likvidace odpadů a recyklace druhotných surovin. Jakožto výrobce lisovacích kontejnerů, šroubových kompresorů, vážících a etiketovacích systémů atd. nabízí podnik svým zákazníkům trvale udržitelná produktová řešení ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Rakousko
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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