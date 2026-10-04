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Syncraft GmbH

O firmě
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Jakožto rakouský high-tec podnik se sídlem v Tyrolsku staví a realizuje SYNCRAFT již déle než 10 let po celém světě elektrárny, které generují ze zbytkového dřeva proud, teplo a obnovitelný uhlík.

Klimaticky pozitivní elektrárna na dřevo
Elektrárny jsou klimaticky pozitivní, když je vyprodukovaný čistý uhlík správně ...

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Jak se můžete s firmou spojit

Hlavní sídlo

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Rakousko
+43524262510
+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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