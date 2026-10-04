Syncraft GmbH
O firmě
Jakožto rakouský high-tec podnik se sídlem v Tyrolsku staví a realizuje SYNCRAFT již déle než 10 let po celém světě elektrárny, které generují ze zbytkového dřeva proud, teplo a obnovitelný uhlík.
Jakožto rakouský high-tec podnik se sídlem v Tyrolsku staví a realizuje SYNCRAFT již déle než 10 let po celém světě elektrárny, které generují ze zbytkového dřeva proud, teplo a obnovitelný uhlík.
Klimaticky pozitivní elektrárna na dřevo
Elektrárny jsou klimaticky pozitivní, když je vyprodukovaný čistý uhlík správně ...
Jak se můžete s firmou spojit
Jak se můžete s firmou spojit
Hlavní sídlo
Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Rakousko
6130 Schwaz
Rakousko