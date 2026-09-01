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Weingut Stift Göttweig GmbH
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Hlavní sídlo
Weingut Stift Göttweig GmbH
Göttweig 1
3511 Furth
Rakousko
+432732801440
office@weingutstiftgoettweig.at
http://www.weingutstiftgoettweig.at
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Nemovitosti / Správa nemovitostí
Stavební technologie / Interiérové konstrukce
Architektura
Dopravní infrastruktura / Podzemní stavitelství
Stavebnictví / Stavební materiály
Městské technologie
Energetická účinnost / Green Building
Kreativní průmysl
Architektura
Nábytek / Interiéry
Vydavatelství / Média / Reklama
Hudba /Film / Zábava
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Energetika / Udržitelnost / Přírodní zdroje
Obnovitelné energie
Environmentální technologie
Zemědělství
Lesnictví / Dřevařský průmysl
Energetický průmysl
Hornictví
Energetická účinnost / Green Building
Potraviny / Retail / Spotřební zboží
Silver Generation
Víno / Pivo / Lihoviny
Bio / Organické potraviny
Potraviny / Nealkoholické nápoje
Sport / Volný čas
Průmysl / Stroje / Materiály
Elektro / Elektronika / Mechatronika
Výroba zařízení / Smart Factory
Chemie / Plasty
Papír / Balení
Nové materiály / Kompozity
Kovy / Kovovýroba
Mobilita
Automobilový průmysl
Námořní průmysl
Železniční doprava
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Zdraví
Silver Generation
Life Sciences & farmacie
Zdravotnictví a zdravotnická zařízení
Lékařské technologie & laboratorní vybavení