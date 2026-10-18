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1196 Kellerei GmbH

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Firmensitz

1196 Kellerei GmbH
Steinbach 35
8462 Gamlitz
Österreich
markus@1196.at
http://www.1196.at
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