Oberaigner Powertrain GmbH
Kurze Info über uns
Oberaigner Powertrain GmbH ist nicht nur die Zentrale der Oberaigner Gruppe, sondern außerdem ihr Entwicklungszentrum und der Standort für eine der drei Fabriken der Gruppe.
Oberaigner Powertrain GmbH ist nicht nur die Zentrale der Oberaigner Gruppe, sondern außerdem ihr Entwicklungszentrum und der Standort für eine der drei Fabriken der Gruppe.
Oberaigner ist spezialisiert auf die Entwicklung und Serienproduktion von 4x4-Systemen und vergleichbaren Antriebssystemen für Transporter, vor ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Oberaigner Powertrain GmbH
Daimlerstraße 1
4155 Nebelberg
Österreich
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