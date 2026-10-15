Deutsch
Seitennavigation
Inhalt

Oberaigner Powertrain GmbH

Kurze Info über uns
Logo

Oberaigner Powertrain GmbH ist nicht nur die Zentrale der Oberaigner Gruppe, sondern außerdem ihr Entwicklungszentrum und der Standort für eine der drei Fabriken der Gruppe.

Oberaigner ist spezialisiert auf die Entwicklung und Serienproduktion von 4x4-Systemen und vergleichbaren Antriebssystemen für Transporter, vor ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

Firmensitz

Oberaigner Powertrain GmbH
Daimlerstraße 1
4155 Nebelberg
Österreich
+4372872010
+4372872019000
sales@oberaigner.com
http://www.oberaigner.com
vCard