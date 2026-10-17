Weingut Paul Rittsteuer
Kurze Info über uns
Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Rittsteuer mit dem Kulturgut Wein. Dieser Tradition folgend, steht das Bemühen um höchste Qualität und um eigenständige charaktervolle Weine im Vordergrund. Die Betriebsgröße beträgt zurzeit 10 Hektar. Davon sind 55% mit Weißwein und 45% mit Rotwein bepflanzt.
Seit Generationen beschäftigt sich die Familie Rittsteuer mit dem Kulturgut Wein. Dieser Tradition folgend, steht das Bemühen um höchste Qualität und um eigenständige charaktervolle Weine im Vordergrund. Die Betriebsgröße beträgt zurzeit 10 Hektar. Davon sind 55% mit Weißwein und 45% mit Rotwein bepflanzt.
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Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Paul Rittsteuer
Hauptplatz 18
7100 Neusiedl/See
Österreich
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