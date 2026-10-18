10 Jahre österreichischer Wein in Tschechien
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Autoklub České republiky
Prag
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Zum 10-jährigen Jubiläum erwartet Sie auch diese Jahr eine vielfältige Auswahl österreichischer Weine sowie die Möglichkeit, neue Weine und Weingüter zu entdecken, sich direkt mit den Produzentinnen und Produzenten persönlich auszutauschen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.
Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Wein-Fachpublikum aus Weinhandel und Gastronomie
Der Zutritt ist ausschließlich vorab registrierten Fachbesucher vorbehalten, insbesondere Sommeliers und Sommelières, F&B-Manager, Restaurantbesitzer, Einkäufer, Weinfachhändler und weiteren professionellen Akteur aus Weinhandel und Gastronomie
Eindrücke vom letzten Jahr finden Sie in unserer Flickr-Galerie.
Treffen Sie 32 österreichische Unternehmen
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Teilnehmende Firmen
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Setzer GmbH
Hans Setzer und seine Frau Uli gehören zu jener Generation österreichischer Winzer, die Wein zum Lebensstil erhoben haben. Dies zeigt sich in der Präsenz ihrer Weine in namhaften Top-Restaurants von Österreich bis Los Angeles und In-Locations von New York bis Ibiza. Neben dem Grünen Veltliner, der mit Abstand die ...
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