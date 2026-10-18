10 Jahre österreichischer Wein in Tschechien

Entdecken Sie österreichische Weine für Ihr Sortiment, Ihre Weinkarte und Ihre Kundinnen und Kunden.

Zum 10-jährigen Jubiläum erwartet Sie auch diese Jahr eine vielfältige Auswahl österreichischer Weine sowie die Möglichkeit, neue Weine und Weingüter zu entdecken, sich direkt mit den Produzentinnen und Produzenten persönlich auszutauschen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.





Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Wein-Fachpublikum aus Weinhandel und Gastronomie

Der Zutritt ist ausschließlich vorab registrierten Fachbesucher vorbehalten, insbesondere Sommeliers und Sommelières, F&B-Manager, Restaurantbesitzer, Einkäufer, Weinfachhändler und weiteren professionellen Akteur aus Weinhandel und Gastronomie







Eindrücke vom letzten Jahr finden Sie in unserer Flickr-Galerie.





Jetzt Registrieren