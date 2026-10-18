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Treffen Sie österreichische Firmen bei Veranstaltungen

10 Jahre österreichischer Wein in Tschechien

  • Autoklub České republiky
    Prag
Entdecken Sie österreichische Weine für Ihr Sortiment, Ihre Weinkarte und Ihre Kundinnen und Kunden.
© adam&costey studio
© adam&costey studio

Zum 10-jährigen Jubiläum erwartet Sie auch diese Jahr eine vielfältige Auswahl österreichischer Weine sowie die Möglichkeit, neue Weine und Weingüter zu entdecken, sich direkt mit den Produzentinnen und Produzenten persönlich auszutauschen und neue Geschäftskontakte zu knüpfen.  


Die Veranstaltung richtet sich ausschließlich an Wein-Fachpublikum aus Weinhandel und Gastronomie  

Der Zutritt ist ausschließlich vorab registrierten Fachbesucher vorbehalten, insbesondere Sommeliers und Sommelières, F&B-Manager, Restaurantbesitzer, Einkäufer, Weinfachhändler und weiteren professionellen Akteur aus Weinhandel und Gastronomie


Eindrücke vom letzten Jahr finden Sie in unserer Flickr-Galerie.


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