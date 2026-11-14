Buck GmbH
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Firmensitz
1130 Wien
Österreich
Firmenprofil
Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die Buck GmbH globaler Experte für erstklassige Beleuchtungslösungen.
In 46 Märkten tätig, ist das Unternehmen auf die professionelle Beleuchtung für Bahnhöfe, Straßentunnel und Eisenbahntunnel, Flughäfen, Brücken, Häfen, Innen- und Außensportstätten, medizinische und Reinraum-Einrichtungen, der Industrie (Halbleiter, Automotive-GIGA-Fabriken für E-Auto-Batterien und Mikrochips) sowie Büroflächen spezialisiert.
Buck Produkte zeichnen sich durch originelles Design, Langlebigkeit und bemerkenswerte Energieeffizienz aus und entsprechen Nachhaltigkeitszielen.
Geschäftswunsch
Langlebige, zuverlässige Beleuchtungslösungen
Die BUCK GmbH konzentriert sich auf den Investitionsbedarf von nationalen Infrastrukturorganisationen, Sportverbänden, Pharma- und Automobilherstellern, FMCG- und Logistikunternehmen sowie Unternehmen, die Wert auf außergewöhnliche Bürobeleuchtungslösungen legen.
Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu pflegen, um durch gemeinsame Synergien eine bessere Zukunft zu schaffen.