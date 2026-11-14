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Buck GmbH

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Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die Buck GmbH globaler Experte für erstklassige Beleuchtungslösungen.

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Firmensitz

Buck GmbH
Hietzinger Kai 67-69
1130 Wien
Österreich
+43667799 65 77
office@bucklicht.at
https://buck.lighting/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Mit über 30 Jahren Erfahrung ist die Buck GmbH globaler Experte für erstklassige Beleuchtungslösungen.
In 46 Märkten tätig, ist das Unternehmen auf die professionelle Beleuchtung für Bahnhöfe, Straßentunnel und Eisenbahntunnel, Flughäfen, Brücken, Häfen, Innen- und Außensportstätten, medizinische und Reinraum-Einrichtungen, der Industrie (Halbleiter, Automotive-GIGA-Fabriken für E-Auto-Batterien und Mikrochips) sowie Büroflächen spezialisiert.

Buck Produkte zeichnen sich durch originelles Design, Langlebigkeit und bemerkenswerte Energieeffizienz aus und entsprechen Nachhaltigkeitszielen.

Produktbild
© Buck GmbH
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© Buck GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Langlebige, zuverlässige Beleuchtungslösungen

Die BUCK GmbH konzentriert sich auf den Investitionsbedarf von nationalen Infrastrukturorganisationen, Sportverbänden, Pharma- und Automobilherstellern, FMCG- und Logistikunternehmen sowie Unternehmen, die Wert auf außergewöhnliche Bürobeleuchtungslösungen legen.
Das Unternehmen ist bestrebt, langfristige Beziehungen zu pflegen, um durch gemeinsame Synergien eine bessere Zukunft zu schaffen.

© Buck GmbH