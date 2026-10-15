TiPY GmbH
Kurze Info über uns
TiPY, Eine Tastatur für Eine Hand
TiPY, Eine Tastatur für Eine Hand
Eines der wichtigsten Kommunikationsmittel der heutigen Zeit kann jetzt vollständig mit einer Hand bedient werden!
TiPY, die Einhandtastatur, ermöglicht mit einem neuen Tastenkonzept und einer integrierten Maus Funktion die Bearbeitung aller Programme inklusive Tastenkombinationen ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
TiPY GmbH
Eisentürgasse 9, Tür 6
3500 Krems an der Donau
Österreich
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