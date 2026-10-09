ecoplus.Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH
Als privatwirtschaftlich geführte Agentur mit jahrzehntelanger Erfahrung, einem hochspezialisierten Team und einem umfassenden Netzwerk bietet ecoplus maßgeschneiderte Services.
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Firmensitz
3100 St.Pölten
Österreich
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Österreich
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Firmenprofil
Als privatwirtschaftlich geführte Agentur mit jahrzehntelanger Erfahrung, einem hochspezialisierten Team und einem umfassenden Netzwerk bietet ecoplus maßgeschneiderte Services. In 16 Wirtschaftsparks werden erstklassige Unternehmensstandorte zur Verfügung gestellt.
Die Cluster Niederösterreichs sind flexible, innovative Netzwerke in regionalen Stärkefeldern zu thematischen Schwerpunkten. In ihrem Rahmen werden Unternehmen und Wissenschaft vernetzt, zu Innovation und Kooperation motiviert und gemeinsame Produkt- und Prozessentwicklungen sowie Forschungsvorhaben und Qualifizierungsaktivitäten initiiert. Mittlerweile sind sie anerkannte Branchenplattformen für Wirtschaft und Wissenschaft im Sinne der Niederösterreichischen Wirtschaftsstrategie.
Geschäftswunsch
ecoplus. Die Wirtschaftsagentur des Landes Niederösterreich
Der Kunststoff-Cluster ist ein branchenübergreifendes Netzwerk des Kunststoffsektors, das eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Unternehmen initiiert, fördert und koordiniert. Als Schnittstelle zwischen Mitgliedsunternehmen, Forschungseinrichtungen und Entscheidungsträgern setzt sich der Cluster zudem für die Erschaffung besserer Bedingungen in der Kunststoffindustrie in Österreich ein.