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hopf Elektronik GmbH

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Die hopf Elektronik GmbH ist ein führendes Kompetenzzentrum für Zeit- und Frequenzlösungen, Zeitreferenzsysteme und Zeitverteilungsanwendungen.

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Branche

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Firmensitz

hopf Elektronik GmbH
Bahnhofstraße 30
3203 Rabenstein an der Pielach
Österreich
office-at@hopf.com
https://www.hopf.com/
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die hopf Elektronik GmbH ist ein führendes Kompetenzzentrum für Zeit- und Frequenzlösungen, Zeitreferenzsysteme und Zeitverteilungsanwendungen. Das Portfolio umfasst modulare Hauptuhrensysteme, Netzwerk-Zeitserver und Antennenlösungen für NTP-, PTP- und GNSS-basierte Synchronisation in Energieversorgungsnetzen, Smart Grids, Umspannwerken sowie modernen IT- und OT-Kommunikationsnetzen.

Besonderer Fokus liegt auf Cyber-Security, Hochverfügbarkeit und zukunftssicheren Synchronisationslösungen für die digitale Energiewende.

Produktbild
© hopf Elektronik GmbH
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© hopf Elektronik GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Modulare Hauptuhrensysteme, Netzwerk-Zeitserver und Antennenzubehör für die Ausgabe hochpräziser Zeit- und Synchronisationssignale

Die Produkte der Firma hopf Elektronik ermöglichen die zuverlässige Synchronisation und Zeitstempelung missionskritischer Anwendungen in der öffentlichen Infrastruktur und Industrie sowie in den Bereichen Energieversorgung, Netzschutz, Smart Grid, Umspannwerksautomatisierung und Kommunikationsnetze der Informations- (IT) und Betriebstechnologie (OT).

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