hopf Elektronik GmbH
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
3203 Rabenstein an der Pielach
Österreich
Firmenprofil
Die hopf Elektronik GmbH ist ein führendes Kompetenzzentrum für Zeit- und Frequenzlösungen, Zeitreferenzsysteme und Zeitverteilungsanwendungen. Das Portfolio umfasst modulare Hauptuhrensysteme, Netzwerk-Zeitserver und Antennenlösungen für NTP-, PTP- und GNSS-basierte Synchronisation in Energieversorgungsnetzen, Smart Grids, Umspannwerken sowie modernen IT- und OT-Kommunikationsnetzen.
Besonderer Fokus liegt auf Cyber-Security, Hochverfügbarkeit und zukunftssicheren Synchronisationslösungen für die digitale Energiewende.
Geschäftswunsch
Modulare Hauptuhrensysteme, Netzwerk-Zeitserver und Antennenzubehör für die Ausgabe hochpräziser Zeit- und Synchronisationssignale
Die Produkte der Firma hopf Elektronik ermöglichen die zuverlässige Synchronisation und Zeitstempelung missionskritischer Anwendungen in der öffentlichen Infrastruktur und Industrie sowie in den Bereichen Energieversorgung, Netzschutz, Smart Grid, Umspannwerksautomatisierung und Kommunikationsnetze der Informations- (IT) und Betriebstechnologie (OT).