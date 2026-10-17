IKARUS Security GmbH
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Firmensitz
1030 Wien
Österreich
Firmenprofil
IKARUS Security wurde 1986 gegründet und zählt zu den frühen Pionieren der Antivirus-Branche. Als unabhängiges Unternehmen in Privatbesitz mit Sitz in Wien steht IKARUS für technologische Autonomie, langfristige Stabilität und operative Unabhängigkeit.
IKARUS entwickelt und betreibt eigene Malware-Erkennung und Threat Intelligence und liefert ein umfassendes Portfolio an IT- und OT-Sicherheitslösungen – ergänzt durch ausgewählte strategische Partnerschaften. Damit schützt IKARUS Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen weltweit.
Geschäftswunsch
IT-, OT- & IIOT-CYBERSECURITY-PROJEKTE
Cyber-Resilienz und -Kompetenz in Europa stärken!
IKARUS unterstützt Unternehmen, Behörden und kritische Infrastrukturen mit Endpoint Security, E-Mail-Security, Mobile Device Management, Threat Intelligence, OEM-Malware-Erkennung und Incident Response. Für OT- und Industrieumgebungen bietet IKARUS eine ganzheitliche Cybersecurity-Lösung aus Technologie, Plattform und Services.
Das IKARUS Angebot richtet sich an Organisationen sowie IT- und Cybersecurity-Anbieter, die auf souveräne europäische Sicherheitslösungen setzen.