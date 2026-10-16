Ing. Rainer Wess KG
Kurze Info über uns
Das Unternehmen wurde 2003 von Rainer Wess gegründet mit dem Ziel, große Wachauer Weißweine der Sorten Grüner Veltliner und Riesling zu keltern. Rainer Wess konnte sein Know how im Rahmen seiner Tätigkeiten u.a. für die Freien Weingärtner Wachau und Robert Mondavi verfeinern.
Das Unternehmen wurde 2003 von Rainer Wess gegründet mit dem Ziel, große Wachauer Weißweine der Sorten Grüner Veltliner und Riesling zu keltern. Rainer Wess konnte sein Know how im Rahmen seiner Tätigkeiten u.a. für die Freien Weingärtner Wachau und Robert Mondavi verfeinern.
Das Sortiment setzt sich aus 3 Segmenten ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Ing. Rainer Wess KG
Sandgrube 24
3500 Krems
Österreich
3500 Krems
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