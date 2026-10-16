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Ing. Rainer Wess KG

Kurze Info über uns
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Das Unternehmen wurde 2003 von Rainer Wess gegründet mit dem Ziel, große Wachauer Weißweine der Sorten Grüner Veltliner und Riesling zu keltern. Rainer Wess konnte sein Know how im Rahmen seiner Tätigkeiten u.a. für die Freien Weingärtner Wachau und Robert Mondavi verfeinern.

Das Sortiment setzt sich aus 3 Segmenten ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Ing. Rainer Wess KG
Sandgrube 24
3500 Krems
Österreich
+43273272389
+43273273099
info@weingut-wess.at
http://www.weingut-wess.at
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