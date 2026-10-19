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ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft m.b.H.

Kurze Info über uns
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ITEC Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH ist ein österreichisches Produktionsunternehmen im Bereich Elektroakustik, das professionelle Beschallungskomponenten entwickelt und fertigt.

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Branche

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Firmensitz

ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft m.b.H.
Laßnitzthal 300
8200 Laßnitzthal
Österreich
+43313337800
+43313337809
office@itec-audio.com
http://www.itec-audio.com
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

ITEC Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, gegründet 1984 mit dem Standort in Laßnitzthal, ist ein österreichisches Produktionsunternehmen, das sich durch eigene Entwicklungen und die Fertigung von professionellen Beschallungskomponenten mit langjähriger Expertise im Bereich der Elektroakustik auszeichnet.
Vor allem in akustisch schwierigen Umgebungen bzw. bei speziellen Anforderungen finden die ITEC Lautsprechersysteme ihren Einsatz.

Produktbild
© ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft m.b.H.
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

ITEC Bahnsteiglautsprecher

Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung eines patentierten, sich durch spezielle Abstrahlcharakteristik auszeichnenden Lautsprechers zur Beschallung von Bahnsteigen, der seit 2014 von der ÖBB und aktuell auch von weiteren Bahngesellschaften zur vollsten Zufriedenheit eingesetzt wird.
Damit trägt ITEC Tontechnik GmbH „tonangebend“ zu einer klaren, zuverlässigen und komfortablen Fahrgastinformation bei.

Produktbild
© ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft m.b.H.