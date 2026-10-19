ITEC Tontechnik und Industrieelektronik Gesellschaft m.b.H.
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Firmensitz
8200 Laßnitzthal
Österreich
Firmenprofil
ITEC Tontechnik und Industrieelektronik GesmbH, gegründet 1984 mit dem Standort in Laßnitzthal, ist ein österreichisches Produktionsunternehmen, das sich durch eigene Entwicklungen und die Fertigung von professionellen Beschallungskomponenten mit langjähriger Expertise im Bereich der Elektroakustik auszeichnet.
Vor allem in akustisch schwierigen Umgebungen bzw. bei speziellen Anforderungen finden die ITEC Lautsprechersysteme ihren Einsatz.
Geschäftswunsch
ITEC Bahnsteiglautsprecher
Besonders hervorzuheben ist die Entwicklung eines patentierten, sich durch spezielle Abstrahlcharakteristik auszeichnenden Lautsprechers zur Beschallung von Bahnsteigen, der seit 2014 von der ÖBB und aktuell auch von weiteren Bahngesellschaften zur vollsten Zufriedenheit eingesetzt wird.
Damit trägt ITEC Tontechnik GmbH „tonangebend“ zu einer klaren, zuverlässigen und komfortablen Fahrgastinformation bei.