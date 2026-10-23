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Koutek Fabian Harald

Kurze Info über uns

KBW - Koutek BusinessWare - steht seit 1989 für persönlichere Betreuung.

Einfaches noch einfacher machen: Mit diesem Konzept entwickelte KBW die mobile Zeiterfassung kbw:ZEIT für Klein- und Mittelbetriebe im Baunebengewerbe und alle Dienstleister (Installateure, Elektriker, Maler, Glaser, Dachdecker, Spengler, ...

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Firmensitz

Koutek Fabian Harald
Oberndorf 23 23
4502 Sankt Marien
Österreich
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https://www.kbw.at
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