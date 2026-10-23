Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
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Firmensitz
2544 Leobersdorf
Österreich
Firmenprofil
Die Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH (LMF) entwickelt und produziert maßgeschneiderte Hochdruck-Kompressorlösungen für anspruchsvolle Anwendungen.
Mit über 175 Jahren Erfahrung vereint LMF österreichische Ingenieurskompetenz, modernste Fertigungstechnologien und höchste Qualitätsstandards an einem Standort in Leobersdorf (Niederösterreich) – von Forschung und Entwicklung über Engineering und Fertigung bis hin zu lebenslangem Service.
Mehr als 40.000 weltweit installierte Kompressorlösungen unterstützen Unternehmen dabei, Wasserstoff, Biomethan sowie nahezu alle weiteren Gase und Gasgemische sicher und effizient zu verdichten, Emissionen zu reduzieren und die Energiewende aktiv mitzugestalten.
Geschäftswunsch
Technologien für Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit
LMF sucht Endkunden, EPCs, Anlagenbauer, Integratoren sowie Technologie- und Vertriebspartner für neue Projekte im Bereich Wasserstoff, Biomethan sowie weiterer Gase und Gasgemische. Die maßgeschneiderten Hochdruck-Kompressorlösungen unterstützen Anwendungen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette sowie Projekte zur Emissionsreduktion, Gasrückgewinnung und Dekarbonisierung industrieller Prozesse – für mehr Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Energiezukunft.