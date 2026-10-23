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Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH

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Die Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH (LMF) entwickelt und produziert maßgeschneiderte Hochdruck-Kompressorlösungen für anspruchsvolle Anwendungen.

Gesucht: Kunden

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Firmensitz

Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Südbahnstraße 28
2544 Leobersdorf
Österreich
+43225690010
office@LMF.at
https://www.LMF.at
vCard
Über das Unternehmen

Firmenprofil

Die Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH (LMF) entwickelt und produziert maßgeschneiderte Hochdruck-Kompressorlösungen für anspruchsvolle Anwendungen.
Mit über 175 Jahren Erfahrung vereint LMF österreichische Ingenieurskompetenz, modernste Fertigungstechnologien und höchste Qualitätsstandards an einem Standort in Leobersdorf (Niederösterreich) – von Forschung und Entwicklung über Engineering und Fertigung bis hin zu lebenslangem Service.

Mehr als 40.000 weltweit installierte Kompressorlösungen unterstützen Unternehmen dabei, Wasserstoff, Biomethan sowie nahezu alle weiteren Gase und Gasgemische sicher und effizient zu verdichten, Emissionen zu reduzieren und die Energiewende aktiv mitzugestalten.

Symbolbild
© Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
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© Leobersdorfer Maschinenfabrik GmbH
Geschäftswunsch

Geschäftswunsch

Technologien für Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit

LMF sucht Endkunden, EPCs, Anlagenbauer, Integratoren sowie Technologie- und Vertriebspartner für neue Projekte im Bereich Wasserstoff, Biomethan sowie weiterer Gase und Gasgemische. Die maßgeschneiderten Hochdruck-Kompressorlösungen unterstützen Anwendungen entlang der gesamten Wasserstoff-Wertschöpfungskette sowie Projekte zur Emissionsreduktion, Gasrückgewinnung und Dekarbonisierung industrieller Prozesse – für mehr Versorgungssicherheit und eine nachhaltige Energiezukunft.

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