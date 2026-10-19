Rosenfellner Monika
Kurze Info über uns
Seit Jahren hat sich die Firma Rosenfellner auf die Verarbeitung von Getreide aus biologischem Anbau spezialisiert. Zu den Kunden zählen der Naturkostfachhandel, Reformhäuser, sowie der Lebensmitteleinzelhandel und Verarbeiter.
Seit Jahren hat sich die Firma Rosenfellner auf die Verarbeitung von Getreide aus biologischem Anbau spezialisiert. Zu den Kunden zählen der Naturkostfachhandel, Reformhäuser, sowie der Lebensmitteleinzelhandel und Verarbeiter.
Das Unternehmen bietet gesunde, ehrliche Produkte mit natürlichem und köstlichem ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
Firmensitz
Rosenfellner Monika
An der Bahn 9
3352 St.Peter in der Au
Österreich
3352 St.Peter in der Au
Österreich