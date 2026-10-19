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Rosenfellner Monika

Kurze Info über uns
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Seit Jahren hat sich die Firma Rosenfellner auf die Verarbeitung von Getreide aus biologischem Anbau spezialisiert. Zu den Kunden zählen der Naturkostfachhandel, Reformhäuser, sowie der Lebensmitteleinzelhandel und Verarbeiter.

Das Unternehmen bietet gesunde, ehrliche Produkte mit natürlichem und köstlichem ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Rosenfellner Monika
An der Bahn 9
3352 St.Peter in der Au
Österreich
+43747742343
+4374774234316
kontakt@rosenfellner.at
http://www.rosenfellner.at
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