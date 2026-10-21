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Syncraft GmbH

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Als österreichisches High-Tech Unternehmen mit Sitz in Tirol, baut und realisiert SYNCRAFT seit über 10 Jahren weltweit Kraftwerke, welche aus Waldrestholz Strom, Wärme und erneuerbaren Kohlenstoff generieren.

Klimapositives Holzkraftwerk
Die Kraftwerke werden klimapositiv, wenn man den anfallenden, reinen ...

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Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Syncraft GmbH
Alte Landstraße 7
6130 Schwaz
Österreich
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+43524262646
office@syncraft.at
http://www.syncraft.at
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