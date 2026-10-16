usePAT gmbh
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Firmensitz
1120 Wien
Österreich
Firmenprofil
Die usePAT GmbH ist ein Wiener High-Tech-Unternehmen, das sich auf das automatische Reinigen von Sonden direkt in Flüssigkeiten spezialisiert hat. Es entwickelt ultraschallbasierte Add-ons für Inline-Messsonden, die sich in bestehende Systeme integrieren lassen.
Die Produkte von usePAT verhindern Verschmutzungen und Messfehler und sichern so präzise Echtzeitdaten für eine optimale Prozessführung von Anlagen in Branchen wie Abwasser, Pharma, Biotech, Chemie und Lebensmittelindustrie.
Geschäftswunsch
Effiziente Sondenreinigung für stabile Prozessdaten in Echtzeit
Automatisierte Ultraschallreinigung für Inline-Messsonden zur Reduktion von Fouling und Wartungsaufwand
Für den Betrieb von Anlagen in den Bereichen Abwasser, Pharma, Chemie oder Lebensmittel bietet sonicclean von usePAT eine automatisierte Lösung zur Reinigung von Inline-Messsonden. Sie verhindert Fouling, reduziert Wartung und stellt zuverlässige Prozessdaten in Echtzeit sicher.
So können Effizienz und Prozesssicherheit gesteigert und gleichzeitig Kosten nachhaltig gesenkt werden.