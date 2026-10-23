Weingut Pleil KG
Kurze Info über uns
In der Familie Pleil wird seit Generationen Weinbau betrieben.
In der Familie Pleil wird seit Generationen Weinbau betrieben.
Der Grüne Veltliner als Lieblingssorte nimmt rund 40 Prozent der Rebfläche ein. Ebenfalls wichtige Weißweinsorten sind Chardonnay und Riesling, bei den Rotweinen dominiert der Zweigelt.
Christian Pleil, der Praktika in Deutschland, Kalifornien, Südafrika ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Pleil KG
Adlergasse 32
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Österreich
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
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