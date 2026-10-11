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Weingut Payr

Kurze Info über uns
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Das Weingut Payr ist ein Familienbetrieb und wird von Robert Payr junior in der 4. Generation geführt, gemeinsam mit seinem Vater Robert Payr sen. haben sie es an die Spitze der Carnuntum Weingüter gebracht. Dies wurde mehrfach bestätigt sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Bewertungen. Darüber hinaus ...

Branche

Wie sie mit uns in Kontakt treten können

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Firmensitz

Weingut Payr
Dorfstraße 18
2465 Höflein bei Bruck an der Leitha
Österreich
+43216262356
+43216262356
robert@weingut-payr.at
http://www.weingut-payr.at
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