Weingut Payr
Kurze Info über uns
Das Weingut Payr ist ein Familienbetrieb und wird von Robert Payr junior in der 4. Generation geführt, gemeinsam mit seinem Vater Robert Payr sen. haben sie es an die Spitze der Carnuntum Weingüter gebracht. Dies wurde mehrfach bestätigt sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Bewertungen. Darüber hinaus ...
Wie sie mit uns in Kontakt treten können
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Firmensitz
Weingut Payr
Dorfstraße 18
2465 Höflein bei Bruck an der Leitha
Österreich
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