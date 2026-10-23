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Weingut Pleil KG

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How to get in touch

Headquarters

Weingut Pleil KG
Adlergasse 32
2120 Wolkersdorf im Weinviertel
Austria
+4322452407
+43224524074
weingut@pleil.at
http://www.pleil.at
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