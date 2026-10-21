français
Seitennavigation
Inhalt

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.

En bref
logo

secteur

contact

contact

siège social

Maschinenfabrik Liezen und Gießerei Ges.m.b.H.
Werkstraße 5
8940 Liezen
Autriche
+4336122700
office@mfl.at
http://www.mfl.at
vCard