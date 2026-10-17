Anlagenbau Austria GmbH
Cómo contactar
Sede
5580 Tamsweg
Austria
9100 Völkermarkt
Austria
5071 Wals-Siezenheim
Austria
Perfil de la empresa
Anlagenbau Austria (ABA) es una empresa especializada en la planificación, fabricación, instalación y puesta en marcha de sistemas de conducción por tuberías de alta calidad para medios purísimos y estériles. Esta empresa lleva a cabo proyectos muy exigentes en toda Europa como socio fiable de las industrias farmacéutica, biotecnológica, de semiconductores y de alta tecnología. Además, la nueva sala blanca de su nave de producción garantiza de forma constante la máxima calidad y pureza. El lema de la empresa es PURE. TECHNICAL. FOCUSED. PURE es sinónimo de claridad y honradez. TECHNICAL por su pasión por la innovación, la precisión y el progreso técnico. FOCUSED se refiere a la mirada puesta en lo esencial, en las personas, el producto y la calidad.
Oportunidades de negocio
PURE. TECHNICAL. FOCUSED.
ABA está en búsqueda permanente de nuevos clientes, socios y posibilidades de cooperación en los sectores de farmacia, biofarmacia e industria de semiconductores. Como empresa que opera en toda Europa, tiene en el punto de mira la máxima calidad, la fiabilidad y la asociación colaborativa. Se buscan empresas que necesiten un socio competente y experimentado para desarrollar proyectos conjuntos o para establecer cooperaciones a largo plazo.