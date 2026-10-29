Faschang Service und Management GmbH
Acerca de
Faschang Service & Management GmbH asiste a sus clientes con el software en la nube OMIS (Object Maintenance Information System), propiedad de la empresa, para optimizar procesos de mantenimiento.
Faschang Service & Management GmbH asiste a sus clientes con el software en la nube OMIS (Object Maintenance Information System), propiedad de la empresa, para optimizar procesos de mantenimiento.
Desde 2007, la solución está siendo empleada por más de 1 500 gasolineras y comercios especializados en toda ...
Cómo contactar
Cómo contactar
Sede
Faschang Service und Management GmbH
Gewerbepark 11
4943 Geinberg
Austria
4943 Geinberg
Austria