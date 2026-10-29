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Faschang Service und Management GmbH

Acerca de
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Faschang Service & Management GmbH asiste a sus clientes con el software en la nube OMIS (Object Maintenance Information System), propiedad de la empresa, para optimizar procesos de mantenimiento.

Desde 2007, la solución está siendo empleada por más de 1 500 gasolineras y comercios especializados en toda ...

Sector

Cómo contactar

Cómo contactar

Sede

Faschang Service und Management GmbH
Gewerbepark 11
4943 Geinberg
Austria
+43772344600
+4377234460011
office@faschang.eu
http://www.faschang.eu
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