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Herz Energietechnik GmbH

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HERZ Energietechnik: el proveedor integral de sistemas de energía renovable

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Herz Energietechnik GmbH
Herzstraße 1
7423 Pinkafeld
Austria
+43335742840
+43335742840190
office-energie@herz.eu
https://www.herz-energie.at
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Sobre la empresa

Perfil de la empresa

Con las más modernas calefacciones de pellets y astillas de madera de hasta 2000 kW, calderas de gasificación de madera de hasta 40 kW y bombas de calor de hasta 30 kW, HERZ Energietechnik ofrece un surtido completo de sistemas de calefacción modernos, económicos y respetuosos con el medio ambiente que garantizan el máximo confort y una gran facilidad de uso. El perfeccionamiento de los productos y la generación de nuevas tecnologías tienen un puesto destacado en la escala de valores de este especialista en tecnologías de calefacción austríaco. Además, la empresa también amplía constantemente las instalaciones que ya han consolidado con éxito su posición en el mercado y las optimiza de acuerdo con las últimas innovaciones del momento.

Edificio de la empresa
© Herz Energietechnik GmbH
Imagen del producto
© Herz Energietechnik GmbH
Oportunidades de negocio

Oportunidades de negocio

Instalaciones de biomasa y bombas de calor

Proveedor completo de sistemas de energía y calefacción

HERZ Energietechnik, uno de los productores europeos líderes en el ámbito de los sistemas de calefacción innovadores, económicos y eficientes, desea seguir expandiéndose y entrar en contacto con nuevos clientes.

Contacto en caso de interés en España:

TERMOSUN ENERGIAS S.L.
P.I. El Ramassar, C/Osona nau 4
08520 Les Franqueses del Vallès Barconla
Spanien
Tel +34 938 618 144
info@termosun.com
https://www.termosun.com
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