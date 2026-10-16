Herz Energietechnik GmbH
Cómo contactar
Sede
7423 Pinkafeld
Austria
Perfil de la empresa
Con las más modernas calefacciones de pellets y astillas de madera de hasta 2000 kW, calderas de gasificación de madera de hasta 40 kW y bombas de calor de hasta 30 kW, HERZ Energietechnik ofrece un surtido completo de sistemas de calefacción modernos, económicos y respetuosos con el medio ambiente que garantizan el máximo confort y una gran facilidad de uso. El perfeccionamiento de los productos y la generación de nuevas tecnologías tienen un puesto destacado en la escala de valores de este especialista en tecnologías de calefacción austríaco. Además, la empresa también amplía constantemente las instalaciones que ya han consolidado con éxito su posición en el mercado y las optimiza de acuerdo con las últimas innovaciones del momento.
Oportunidades de negocio
Instalaciones de biomasa y bombas de calor
Proveedor completo de sistemas de energía y calefacción
HERZ Energietechnik, uno de los productores europeos líderes en el ámbito de los sistemas de calefacción innovadores, económicos y eficientes, desea seguir expandiéndose y entrar en contacto con nuevos clientes.
Contacto en caso de interés en España:
08520 Les Franqueses del Vallès Barconla
Spanien