Kunststoffwerk Kremsmünster GmbH
Cómo contactar
Sede
1190 Wien
Austria
4550 Kremsmünster
Austria
Perfil de la empresa
Fundada en el año 1950 en Kremsmünster (Austria), KWK —actualmente parte de Guala Closures— es un fabricante altamente especializado en embalajes primarios para la industria farmacéutica. Con más de 75 años de experiencia, esta empresa ofrece una amplia cartera de productos. Forman parte de ella tapones de plástico de originalidad protegida y a prueba de niños, equipados con insertos como goteros y vertedores, tapones de aluminio, recipientes medidores y cucharas dosificadoras. Todo el surtido satisface los más elevados estándares farmacéuticos. Mediante innovación, construcción propia de herramientas y fundición inyectada con producción en sala limpia, KWK suministra componentes de embalaje fiables en todo el mundo. Su estricto sistema de calidad cuenta con las certificaciones ISO 15378, ISO 13485, ISO 9001, MDR e ISO 8317 / CFR §1700.
Oportunidades de negocio
Instrumentos auxiliares de dosificación / tapones PP28 y GL18
El embalaje farmacéutico que se ajusta exactamente a sus necesidades.
KWK ofrece un surtido exhaustivo de tapones de rosca de plástico e insertos para botellas PP28 y GL18. Su cartera de productos se completa con recipientes medidores y cucharas dosificadoras certificados como productos médicos. La empresa se dirige a todos los interesados dentro del sector de los productos farmacéuticos y nutracéuticos que quieran dotar a sus productos de un embalaje primario de alta calidad. Gracias a la construcción de herramientas en la propia empresa y a la red internacional del Guala Closures Gruppe, KWK también es el socio ideal para cumplir encargos complejos.