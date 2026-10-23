Linmag GmbH
Acerca de
Como socio de servicios ferroviarios a escala internacional, LINMAG apuesta por la tecnología de fresado de carriles con esmerilado circunferencial combinado de elevada calidad, y convence a sus clientes con carriles perfectamente reperfilados.
Como socio de servicios ferroviarios a escala internacional, LINMAG apuesta por la tecnología de fresado de carriles con esmerilado circunferencial combinado de elevada calidad, y convence a sus clientes con carriles perfectamente reperfilados.
La tecnología de fresado perfeccionada por la empresa hermana Linsinger, ...
Cómo contactar
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Sede
Linmag GmbH
Dr. Linsinger-Straße 24
4662 Steyrermühl
Austria
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