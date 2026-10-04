SANLAS Holding GmbH
Acerca de
Sanlas Holding GmbH es uno de los proveedores de servicios médicos de salud más importantes de Austria y gestiona 12 instituciones médicas y 2 hoteles.
Sanlas Holding GmbH es uno de los proveedores de servicios médicos de salud más importantes de Austria y gestiona 12 instituciones médicas y 2 hoteles.
Sanlas Holding GmbH ofrece a pacientes internacionales asistencia integral antes, durante y después de su estancia (solicitud de visado, traducciones, etc.).
La gama ...
Cómo contactar
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Sede
SANLAS Holding GmbH
Parkstraße 11
8010 Graz
Austria
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