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Wildfellner Gesellschaft m.b.H.

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Desde hace más de 40 años, la empresa Wildfellner es el fabricante líder de sistemas de transporte helicoidales sin ejes en Europa. Desarrollo, planificación, producción, montaje y servicios son proporcionados por la propia empresa, garantizándose desde hace décadas soluciones pioneras y calidad constante.

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Wildfellner Gesellschaft m.b.H.
Niederlaaberstraße 3
4611 Buchkirchen
Austria
+437242281100
+4372422811057
office@wildfellner.at
http://www.wildfellner.at
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