Wildfellner Gesellschaft m.b.H.
Acerca de
Desde hace más de 40 años, la empresa Wildfellner es el fabricante líder de sistemas de transporte helicoidales sin ejes en Europa. Desarrollo, planificación, producción, montaje y servicios son proporcionados por la propia empresa, garantizándose desde hace décadas soluciones pioneras y calidad constante.
Desde hace más de 40 años, la empresa Wildfellner es el fabricante líder de sistemas de transporte helicoidales sin ejes en Europa. Desarrollo, planificación, producción, montaje y servicios son proporcionados por la propia empresa, garantizándose desde hace décadas soluciones pioneras y calidad constante.
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Cómo contactar
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Sede
Wildfellner Gesellschaft m.b.H.
Niederlaaberstraße 3
4611 Buchkirchen
Austria
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