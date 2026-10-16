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Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.

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Desde 1918, Zelisko, una empresa tradicional de Baja Austria, se dedica a la tecnología energética y del transporte. En las tres áreas empresariales se producen transductores de media tensión, sistemas de señalización ferroviaria y de carreteras, así como sistemas de gestión de tráfico para el transporte público.

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Dr. techn. Josef Zelisko, Fabrik für Elektrotechnik und Maschinenbau Gesellschaft m.b.H.
Beethovengasse 43-45
2340 Mödling
Austria
+4322364092297
+4322364092279
info@zelisko.at
http://www.zelisko.at
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