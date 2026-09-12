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ATM Recyclingsystems GmbH

Tietoja
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ATM eli Arnold Technologie für Metallrecycling yrityksellä on yli 80 vuoden kokemus alalta ja se lukeutuu ASCO Group International yritysryhmään. Yhtiö kehittää, suunnittelee, valmistaa ja huoltaa maailmanlaajuisesti metallien kierrätysjärjestelmiä sekundaaristen raaka-aineiden käsittelyyn.

Fohnsdorfissa sijaitseva ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Itävalta
+433573275270
+43357327527390
office@atm-recyclingsystems.com
http://www.atm-recyclingsystems.com
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