ATM Recyclingsystems GmbH
Tietoja
ATM eli Arnold Technologie für Metallrecycling yrityksellä on yli 80 vuoden kokemus alalta ja se lukeutuu ASCO Group International yritysryhmään. Yhtiö kehittää, suunnittelee, valmistaa ja huoltaa maailmanlaajuisesti metallien kierrätysjärjestelmiä sekundaaristen raaka-aineiden käsittelyyn.
ATM eli Arnold Technologie für Metallrecycling yrityksellä on yli 80 vuoden kokemus alalta ja se lukeutuu ASCO Group International yritysryhmään. Yhtiö kehittää, suunnittelee, valmistaa ja huoltaa maailmanlaajuisesti metallien kierrätysjärjestelmiä sekundaaristen raaka-aineiden käsittelyyn.
Fohnsdorfissa sijaitseva ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
ATM Recyclingsystems GmbH
Josef-Ressel-Gasse 8
8753 Fohnsdorf
Itävalta
8753 Fohnsdorf
Itävalta