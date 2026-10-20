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BeverageScouts production & development GmbH

Tietoja
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BeverageScouts on erikoistunut private label juomien ja juomatölkkeihin pakattujen nestemäisten elintarvikkeiden sekä pienten 60 ml shottipullojen tuotekehitykseen ja valmistukseen. Teillä on idea – BeverageScouts’illa on ratkaisu.

BeverageScoutsin juomateknologiat voivat kehittää energiajuomia, urheilujuomia, ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

BeverageScouts production & development GmbH
Kaplanstraße 16
2020 Hollabrunn
Itävalta
+43295236063
+43295236064
office@beveragescouts.com
http://www.beveragescouts.com
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