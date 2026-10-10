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Binder + Co AG

Tietoja
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Binder+Co on kansainvälisesti menestynyt koneiden ja järjestelmien asiantuntija kaikenlaisen irtotavaran murskaus-, seulonta-, märkä- ja lämpökäsittely-, lajittelu-, pakkaus- ja lavauskoneisiin ja –järjestelmiin.

Tämä steiermarkilainen yritys Gleisdorfista on maailman markkinajohtaja lasin kierrätyksessä ja ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Itävalta
+4331128000
+433112800300
office@binder-co.at
http://www.binder-co.com
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