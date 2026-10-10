Binder + Co AG
Tietoja
Binder+Co on kansainvälisesti menestynyt koneiden ja järjestelmien asiantuntija kaikenlaisen irtotavaran murskaus-, seulonta-, märkä- ja lämpökäsittely-, lajittelu-, pakkaus- ja lavauskoneisiin ja –järjestelmiin.
Binder+Co on kansainvälisesti menestynyt koneiden ja järjestelmien asiantuntija kaikenlaisen irtotavaran murskaus-, seulonta-, märkä- ja lämpökäsittely-, lajittelu-, pakkaus- ja lavauskoneisiin ja –järjestelmiin.
Tämä steiermarkilainen yritys Gleisdorfista on maailman markkinajohtaja lasin kierrätyksessä ja ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Binder + Co AG
Grazer Straße 19 - 25
8200 Gleisdorf
Itävalta
8200 Gleisdorf
Itävalta