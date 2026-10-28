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Binderholz GmbH

Tietoja
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Sahayritys Binderholz on täyden valikoiman massiivipuutuotteiden ja innovatiivisten rakennusratkaisujen toimittaja. Massiivipuutuotevalikoima ulottuu sahatavarasta, profiilipuusta, yksi- ja monikerroksisista liimapuupaneeleista, liimapuusta ja Binderholz CLT BBS:tä. Binderholz tuottaa kestävästi nollajätteen ...

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