Binderholz GmbH
Tietoja
Sahayritys Binderholz on täyden valikoiman massiivipuutuotteiden ja innovatiivisten rakennusratkaisujen toimittaja. Massiivipuutuotevalikoima ulottuu sahatavarasta, profiilipuusta, yksi- ja monikerroksisista liimapuupaneeleista, liimapuusta ja Binderholz CLT BBS:tä. Binderholz tuottaa kestävästi nollajätteen ...
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Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Binderholz GmbH
Zillertalstraße 39
6263 Fügen
Itävalta
6263 Fügen
Itävalta
Binderholz GmbH
Gewerbegebiet 2
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Itävalta
5113 Sankt Georgen bei Salzburg
Itävalta