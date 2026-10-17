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CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.

Tietoja
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CONTAINEX – WALTER GROUPiin kuuluva yritys – on johtava konttien ja mobiilien tilajärjestelmien toimittaja.

CONTAINEX toimittaa „hetivalmiit tilat“ – ts. tilaratkaisut konttien avulla – asiakkaille kaikkialle Euroopassa. Olkoon kysymyksessä tomisto- ja sosiaalitilojen laajennus tai varastokapasiteetin lisäys – ...

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