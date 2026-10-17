CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Tietoja
CONTAINEX – WALTER GROUPiin kuuluva yritys – on johtava konttien ja mobiilien tilajärjestelmien toimittaja.
CONTAINEX – WALTER GROUPiin kuuluva yritys – on johtava konttien ja mobiilien tilajärjestelmien toimittaja.
CONTAINEX toimittaa „hetivalmiit tilat“ – ts. tilaratkaisut konttien avulla – asiakkaille kaikkialle Euroopassa. Olkoon kysymyksessä tomisto- ja sosiaalitilojen laajennus tai varastokapasiteetin lisäys – ...
Näin voitte ottaa yhteyttäEdellinen Seuraava
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Industriezentrum NÖ-Süd, Straße 14
2355 Wiener Neudorf
Itävalta
2355 Wiener Neudorf
Itävalta
CONTAINEX Container-Handels-gesellschaft m.b.H.
Zellerstraße 1
6330 Kufstein
Itävalta
6330 Kufstein
Itävalta