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E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Tietoja
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Vuonna 1948 perustettu perheyritys Hawle on maailman johtava raskaiden vesihuoltotuotteiden valmistaja. Hawle Austria –konserni valmistaa pitkäikäisiä ja laadukkaita tuotteita liittyen juomaveteen ja viemärijärjestelmiin niin eurooppalaisten sekä sen ylittävien normien ja standardien mukaisesti.

Yrityksen antama ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

E. Hawle Armaturenwerke GmbH
Wagrainer Straße 13
4840 Vöcklabruck
Itävalta
+43767272576
hawle@hawle.at
http://www.hawle.com
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