EWC EDELWEISS CONSULTING GmbH

ADVANTAGE AUSTRIA – MAAILMANLAAJUISESTI PALVELUKSESSANNE

ADVANTAGE AUSTRIA, jolla on maailmanlaajuinen noin 100 toimipaikkaa käsittävä verkosto yli 70 maassa, tarjoaa itävaltalaisille yrityksille ja heidän kansainvälisille liikekumppaneilleen kattavan palveluvalikoiman. Yhteensä noin 800 työntekijää tukee sinua löytämään oikeat toimittajat ja liikekumppanit Itävallasta. Järjestämme vuosittain noin 800 tapahtumaa liikekontaktien luomiseksi. Muut ADVANTAGE AUSTRIA -palvelut ylettyvät kontaktien luomisesta itävaltalaisiin yrityksiin heidän etsiessään maahantuojia, jälleenmyyjiä tai agentteja, syventäviin tietoihin Itävallasta yrityksen sijaintipaikkana ja avustamisen sijoittumisessa Itävaltaan.



ADVANTAGE AUSTRIA luo kansainvälisiä liiketoimintamahdollisuuksia edistämällä itävaltalaisten yritysten tuotteita ja palveluita maailmanlaajuisesti, auttamalla Itävallan ulkopuolisia yrityksiä ja organisaatioita rakentamaan vahvoja suhteita itävaltalaisten yritysten kanssa sekä edistämällä itävaltalaisten ja maailman muiden ajattelijoiden ajatusten ja innovaatioiden vaihtoa.



TIETOA TÄSTÄ SIVUSTUSTOSTA

www.advantageaustria.org on Itävallan talouden virallinen portaali kaikkialla maailmassa. Täällä esittäytyvät itävaltalaiset yritykset, joiden tavoitteena on luoda tai laajentaa kansainvälisiä liikeyhteyksiä. Ota yhteyttä paikalliseen ADVANTAGE AUSTRIA -toimistoon tai selaa yrityksiä toimialoittain.

