Greisinger GmbH
Tietoja
Greisinger on yksi Itävallan johtavista ja nykyaikaisimmista lihanjalostusyhtiöistä. Mühlviertelissa 35 vuotta toiminut perheyritys on saavuttanut maineen luotettavana ja joustavana kumppanina.
Greisinger on yksi Itävallan johtavista ja nykyaikaisimmista lihanjalostusyhtiöistä. Mühlviertelissa 35 vuotta toiminut perheyritys on saavuttanut maineen luotettavana ja joustavana kumppanina.
Yrityksen ammattitaitoa arvostetaan jo yli 40 maassa ympäri maailman. Tällaisen markkina-aseman saavuttaminen edellyttää ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
Itävalta
4323 Münzbach
Itävalta