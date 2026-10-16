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Greisinger GmbH

Tietoja
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Greisinger on yksi Itävallan johtavista ja nykyaikaisimmista lihanjalostusyhtiöistä. Mühlviertelissa 35 vuotta toiminut perheyritys on saavuttanut maineen luotettavana ja joustavana kumppanina.

Yrityksen ammattitaitoa arvostetaan jo yli 40 maassa ympäri maailman. Tällaisen markkina-aseman saavuttaminen edellyttää ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Greisinger GmbH
Klamer Straße 10
4323 Münzbach
Itävalta
+43726446000
export@greisinger.com
http://www.greisinger.com
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