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Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH

Tietoja
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Menneisyys ja nykyaika, taide ja nautinto – kokekaa huippuhotellin erityinen tunnelma Wienin keskustassa. Perinteikäs Ambassador Hotel sijaitsee Wienin historiallisessa keskustassa, Stephansplatz-aukion ja Wienin valtionoopperan välissä ja on ihanteellinen lähtöpiste Wienissä vieraileville.

Tilavat ja yksilöllisesti ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Itävalta
+431961610
+4315132999
office@ambassador.at
http://www.ambassador.at
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