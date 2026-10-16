Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Tietoja
Menneisyys ja nykyaika, taide ja nautinto – kokekaa huippuhotellin erityinen tunnelma Wienin keskustassa. Perinteikäs Ambassador Hotel sijaitsee Wienin historiallisessa keskustassa, Stephansplatz-aukion ja Wienin valtionoopperan välissä ja on ihanteellinen lähtöpiste Wienissä vieraileville.
Menneisyys ja nykyaika, taide ja nautinto – kokekaa huippuhotellin erityinen tunnelma Wienin keskustassa. Perinteikäs Ambassador Hotel sijaitsee Wienin historiallisessa keskustassa, Stephansplatz-aukion ja Wienin valtionoopperan välissä ja on ihanteellinen lähtöpiste Wienissä vieraileville.
Tilavat ja yksilöllisesti ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Hotel Ambassador Betriebsgesellschaft mbH
Kärntner Straße 22
1010 Wien
Itävalta
1010 Wien
Itävalta