MTA-Messtechnik GmbH
Tietoja
MTA Messtechnik GmbH keskittyy vesi- ja jätevesiteknologioiden tutkimiseen ja kehitykseen ja valmistaa teknisesti innovatiivisia tuotteita.
MTA Messtechnik GmbH keskittyy vesi- ja jätevesiteknologioiden tutkimiseen ja kehitykseen ja valmistaa teknisesti innovatiivisia tuotteita.
MTA Messtechnik GmbH on johtava yritys kunnallisten vesi- ja jätevesijärjestelmien tarkastus- ja huoltosovelluksissa, mukaan lukien juomavesiverkostojen puhdistaminen.
MTA ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Itävalta
9300 St. Veit an der Glan
Itävalta