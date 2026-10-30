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MTA-Messtechnik GmbH

Tietoja
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MTA Messtechnik GmbH keskittyy vesi- ja jätevesiteknologioiden tutkimiseen ja kehitykseen ja valmistaa teknisesti innovatiivisia tuotteita.

MTA Messtechnik GmbH on johtava yritys kunnallisten vesi- ja jätevesijärjestelmien tarkastus- ja huoltosovelluksissa, mukaan lukien juomavesiverkostojen puhdistaminen.

MTA ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

MTA-Messtechnik GmbH
Handelsstraße 14-16
9300 St. Veit an der Glan
Itävalta
+43421271491
office@mta-messtechnik.at
http://www.mta-messtechnik.at
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