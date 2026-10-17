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OPITZ FINE WINES GmbH

Tietoja
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OPITZ Fine Wines GmbH tarjoaa viiniviikonloppuja, viinipäiviä ja Team-Building-päiviä.

Viininystäville on tarjolla Winemakers Dinner talon omasta kulinaarisesta tuotannosta, Angelan ja Iainin yrityksestä C.I.A. Catering, joka tarjoaa täydellisesti yhteensovitettuja ruokia ja viinejä.

Osa unohtumatonta lyhytlomaa ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

OPITZ FINE WINES GmbH
Quergasse 11
7142 Illmitz
Itävalta
+4321752084
winery@willi-opitz.at
http://www.willi-opitz.at
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