OPITZ FINE WINES GmbH
Tietoja
OPITZ Fine Wines GmbH tarjoaa viiniviikonloppuja, viinipäiviä ja Team-Building-päiviä.
OPITZ Fine Wines GmbH tarjoaa viiniviikonloppuja, viinipäiviä ja Team-Building-päiviä.
Viininystäville on tarjolla Winemakers Dinner talon omasta kulinaarisesta tuotannosta, Angelan ja Iainin yrityksestä C.I.A. Catering, joka tarjoaa täydellisesti yhteensovitettuja ruokia ja viinejä.
Osa unohtumatonta lyhytlomaa ...
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Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
OPITZ FINE WINES GmbH
Quergasse 11
7142 Illmitz
Itävalta
7142 Illmitz
Itävalta