Plasser & Theurer, Export von Bahnbaumaschinen, Gesellschaft m.b.H.
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Päätoimipaikka
1010 Wien
Itävalta
4021 Linz
Itävalta
Yrityksen profiili
Itävaltalainen perheyritys Plasser & Theurer on muokannut radanrakentamisen standardeja yli 70 vuoden ajan. Rautatierakentamisen edelläkävijänä yritys on toimittanut noin 17 800 konetta jo 110 maahan. Yrityksen konevalikoima kattaa lähes kaikki työprosessit, joita tarvitaan rautateiden kunnossapitoon, rakentamiseen sekä niiden jälleenrakentamiseen. Varmistaakseen tuotteiden elinkaaren vuosikymmenien ajaksi yritys tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä 22 kumppaniyrityksen kanssa. Tekoälyn, end-to-end-ratkaisujen sekä ilmastoystävällisten taajuusmuuttajien ansiosta yksinkertainen käyttö mahdollistaa uutta tarjontaa.
Liiketoimintamahdollisuudet
Rautatie rakennuskoneiden vienti
Plasser & Theurer tarjoaa koneita ja konejärjestelmiä seuraaviin ratarakennus- ja kunnossapitotehtäviin:
-Tamppaus
-Painolastin jakelu ja tasoitus
-Stabilisointi ja tiivistys
-Painolastin puhdistus
-Pohjakerroksen parantaminen
-Materiaalilogistiikka
-Raiteiden muutostyöt ja uuden radan rakentaminen
-Kytkimien muutostyöt ja kytkimien rakentaminen
-Liikkuva kiskojenkäsittely
-Mittaustyöt
-Ajojohtimen rakentaminen
-Radan huolto ylärakenteella varustetulla moottoriajoneuvolla
-Erityistehtävät