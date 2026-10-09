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PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH

Tietoja
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PÖTTINGER Disposal Technology on perinteinen itävaltalainen perheyritys ja johtava kierrätys- ja jätehuoltoalan koneiden toimittaja. Valmistajana yritys tarjoaa puristuskonttien, ruuvikompressorien, Ident-punnitusjärjestelmien jne. asiakkailleen kestäviä ja räätälöityjä tuoteratkaisuja, jotka vähentävät merkittävästi ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Itävalta
+43724890018090
entsorgung@poettinger.at
http://www.poettinger-oneworld.at
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