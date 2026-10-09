PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Tietoja
PÖTTINGER Disposal Technology on perinteinen itävaltalainen perheyritys ja johtava kierrätys- ja jätehuoltoalan koneiden toimittaja. Valmistajana yritys tarjoaa puristuskonttien, ruuvikompressorien, Ident-punnitusjärjestelmien jne. asiakkailleen kestäviä ja räätälöityjä tuoteratkaisuja, jotka vähentävät merkittävästi ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
PÖTTINGER Entsorgungstechnik GmbH
Obertrattnach 131
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Itävalta
4715 Taufkirchen an der Trattnach
Itävalta