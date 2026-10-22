suomi
Seitennavigation
Inhalt

Tiroler Rohre GmbH

Tietoja
logo

Tiroler Rohre GmbH (TRM) kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia putki- ja paalujärjestelmiä pallografiittivaluraudasta vedenkuljetukseen ja erikoissyvärakentamiseen.

Yritys etsii: Asiakkaita

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Tiroler Rohre GmbH
Innsbrucker Straße 51
6060 Hall in Tirol
Itävalta
+4352235030
+43522343619
office@trm.at
http://www.trm.at
vCard
Tietoja yrityksestä

Yrityksen profiili

Tiroler Rohre GmbH (TRM) kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia putki- ja paalujärjestelmiä pallografiittivaluraudasta vedenkuljetukseen ja erikoissyvärakentamiseen.

Tuotteet ovat tehokkaita, kestäviä ja vankkoja. Ne erottuvat erityisesti ekologisten ja taloudellisten etujen ansiosta. Pallografiittivaluraudan ominaisuuksien ja tuotteiden sovellusalueiden asiantuntemuksen ansiosta Tiroler Rohre GmbH pystyy hallitsemaan myös äärimmäisiä haasteita.

Pallografiittivalurautaisten putkijärjestelmien sovellusalueet ovat monipuoliset:
• Juomaveden jakelu
• Jäteveden käsittely
• Turbiiniputket
• Lumetusjärjestelmät
• Sammutusvesiputket
• Kaivamattomat asennusmenetelmät

Liiketoimintamahdollisuudet

Liiketoimintamahdollisuudet

Korkealaatuiset vesijohto- ja putkijärjestelmät pallografiittivaluraudasta

Tiroler Rohre GmbH, perinteikäs yritys Alppien sydämestä, etsii uusia liikekontakteja ja suunnittelee liiketoiminnan laajentamista seuraavilla alueilla:

• Juomaveden toimitus ja jäteveden käsittely
• Kaivannon ulkopuoliset asennusmenetelmät
• Tekninen lumetus
• Pienvesivoimalat
• Sammutusjärjestelmät
• Kaivostoiminta

Tavoitteet:
- Uusasiakashankinta yleisesti

Lisätietoja varten olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä:

Romana Waldenhofer
+43 664 968 0779
Romana.Waldenhofer@trm.at
vCard