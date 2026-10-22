Tiroler Rohre GmbH
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Päätoimipaikka
6060 Hall in Tirol
Itävalta
Yrityksen profiili
Tiroler Rohre GmbH (TRM) kehittää, valmistaa ja markkinoi korkealaatuisia putki- ja paalujärjestelmiä pallografiittivaluraudasta vedenkuljetukseen ja erikoissyvärakentamiseen.
Tuotteet ovat tehokkaita, kestäviä ja vankkoja. Ne erottuvat erityisesti ekologisten ja taloudellisten etujen ansiosta. Pallografiittivaluraudan ominaisuuksien ja tuotteiden sovellusalueiden asiantuntemuksen ansiosta Tiroler Rohre GmbH pystyy hallitsemaan myös äärimmäisiä haasteita.
Pallografiittivalurautaisten putkijärjestelmien sovellusalueet ovat monipuoliset:
• Juomaveden jakelu
• Jäteveden käsittely
• Turbiiniputket
• Lumetusjärjestelmät
• Sammutusvesiputket
• Kaivamattomat asennusmenetelmät
Liiketoimintamahdollisuudet
Korkealaatuiset vesijohto- ja putkijärjestelmät pallografiittivaluraudasta
Tiroler Rohre GmbH, perinteikäs yritys Alppien sydämestä, etsii uusia liikekontakteja ja suunnittelee liiketoiminnan laajentamista seuraavilla alueilla:
• Juomaveden toimitus ja jäteveden käsittely
• Kaivannon ulkopuoliset asennusmenetelmät
• Tekninen lumetus
• Pienvesivoimalat
• Sammutusjärjestelmät
• Kaivostoiminta
Tavoitteet:
- Uusasiakashankinta yleisesti