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Werner & Weber GmbH

Tietoja
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Werner & Weber on ollut jo yli 30 vuoden ajan mukana innovatiivisten jätteiden keräystuotteiden kehittämisessä ja tuotannossa sekä jätteenkäsittelylaitosten suunnittelussa ja myynnissä. Valikoimamme sisältää liikkuvat ja kiinteät jätepuristimet jätteiden tiivistämiseen konteissa, roskien siirtoasemissa, ...

Toimiala

Näin voitte ottaa yhteyttä

Näin voitte ottaa yhteyttä

Päätoimipaikka

Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Itävalta
+4315449240
+4315449220
infoline@werner-weber.com
http://www.werner-weber.com
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