Werner & Weber GmbH
Tietoja
Werner & Weber on ollut jo yli 30 vuoden ajan mukana innovatiivisten jätteiden keräystuotteiden kehittämisessä ja tuotannossa sekä jätteenkäsittelylaitosten suunnittelussa ja myynnissä. Valikoimamme sisältää liikkuvat ja kiinteät jätepuristimet jätteiden tiivistämiseen konteissa, roskien siirtoasemissa, ...
Näin voitte ottaa yhteyttä
Näin voitte ottaa yhteyttä
Päätoimipaikka
Werner & Weber GmbH
IGC Industrial Campus Gattendorf, Nord 1 Unit A1
2474 Gattendorf
Itävalta
2474 Gattendorf
Itävalta