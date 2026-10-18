Borealis Polyolefine GmbH
En bref
Borealis est un fournisseur leader de solutions novatrices dans les domaines de la polyoléfine, des produits chimiques de base et des éléments nutritifs pour plantes. Le siège social de Borealis se trouve à Vienne. L'entreprise emploie environ 6 600 personnes dans plus de 120 pays. En 2016, Borealis a généré un ...
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siège social
Borealis Polyolefine GmbH
St.-Peter-Straße 25
4021 Linz
Autriche
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Borealis Polyolefine GmbH
Danubiastraße 21-25
2320 Schwechat-Mannswörth
Autriche
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