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Borealis Polyolefine GmbH

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Borealis est un fournisseur leader de solutions novatrices dans les domaines de la polyoléfine, des produits chimiques de base et des éléments nutritifs pour plantes. Le siège social de Borealis se trouve à Vienne. L'entreprise emploie environ 6 600 personnes dans plus de 120 pays. En 2016, Borealis a généré un ...

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