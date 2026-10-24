Design Composite GmbH
En bref
Design Composite GmbH produit et vend des panneaux composites pour la construction légère, l'architecture, le design et l'acoustique. La compétence principale réside avant tout dans le collage de différents composants sur des composites innovants.
Design Composite GmbH produit et vend des panneaux composites pour la construction légère, l'architecture, le design et l'acoustique. La compétence principale réside avant tout dans le collage de différents composants sur des composites innovants.
Une grande variété de panneaux translucides sont disponibles pour ...
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siège social
Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Autriche
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