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Design Composite GmbH

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Design Composite GmbH produit et vend des panneaux composites pour la construction légère, l'architecture, le design et l'acoustique. La compétence principale réside avant tout dans le collage de différents composants sur des composites innovants.

Une grande variété de panneaux translucides sont disponibles pour ...

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siège social

Design Composite GmbH
Gewerbegebiet Lengdorf 4
5722 Niedernsill
Autriche
+436548203970
+4365482039797
info@design-composite.at
http://www.design-composite.at
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